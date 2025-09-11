Lanzan Octava Edición de Nicaragua emprende 2025

La Comisión Nacional de Economía Creativa oficializó el lanzamiento de la Octava Edición de Nicaragua Emprende 2025, bajo el lema “Crece, Evoluciona y Conecta con tu Identidad”, un evento que reunirá a emprendedores de todo el país con el objetivo de fortalecer sus iniciativas y aportar al desarrollo económico nacional.

Nicaragua Emprende 2025: Innovación y crecimiento local

Nicaragua Emprende se ha consolidado como una plataforma clave en el ecosistema de innovación y emprendimiento, promoviendo la creatividad, sostenibilidad y crecimiento de los pequeños negocios en el país. Los participantes tienen la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos y servicios, establecer contactos y adquirir nuevos conocimientos.

Tania González, responsable de la Dirección General de Emprendimientos, expresó “Es un espacio que celebra la evolución del emprendimiento, es inclusivo y con identidad propia. Este 2025 llegamos con un objetivo claro: promover el crecimiento de los emprendimientos en Nicaragua…además, fomenta la innovación, uso de tecnología y gestión del conocimiento para emprender”.

El evento será 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme, y estará abierto al público. Las personas interesadas en participar como expositores deben inscribirse desde hoy hasta el 10 de octubre, a través de las plataformas oficiales de las instituciones organizadoras.

Desde su creación en 2018, Nicaragua Emprende ha apoyado a más de 818 emprendedores y pequeños negocios en toda Nicaragua. A lo largo de sus ediciones, se han generado ventas por más de 9 millones de córdobas y más de 45 mil visitantes han participado en esta experiencia que impulsa el talento nacional.

