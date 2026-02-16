Lanzan en Madriz plan departamental 2026 para prevención de incendios
Con el compromiso de resguardar los recursos naturales durante la temporada seca, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, realizó el lanzamiento del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios Forestales, Agropecuarios y de Malezas 2026.
El evento tuvo lugar en la comunidad San Francisco, en el municipio de Telpaneca, donde se presentaron las estrategias para fortalecer la vigilancia y protección de la biodiversidad en todo el departamento de Madriz.
Para la ejecución de este plan, se ha dispuesto de un importante contingente humano y técnico que incluye el equipamiento de 10 brigadas especializadas en el combate de siniestros y el despliegue de 35 observadores ambientales para la detección temprana de focos de calor.
También se realizarán 110 visitas directas a protagonistas, además de talleres y charlas de educación ambiental.
La jornada contó con la participación de más de 350 personas, entre representantes de las nueve alcaldías del departamento, protagonistas y delegados del Sistema de Producción, Consumo y Comercio.
Como cierre de la actividad, se realizó una demostración práctica de respuesta inmediata ante incendios, donde los brigadistas pusieron a prueba sus capacidades y herramientas.
Este esfuerzo coordinado busca reducir drásticamente los riesgos de quemas agrícolas y forestales, promoviendo una cultura de cuido hacia nuestra Madre Tierra.