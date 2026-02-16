Lanzan en Madriz plan departamental 2026 para prevención de incendios

Con el compromiso de resguardar los recursos naturales durante la temporada seca, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, realizó el lanzamiento del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios Forestales, Agropecuarios y de Malezas 2026.

Nicaragua lanza Plan 2026 contra incendios forestales

El evento tuvo lugar en la comunidad San Francisco, en el municipio de Telpaneca, donde se presentaron las estrategias para fortalecer la vigilancia y protección de la biodiversidad en todo el departamento de Madriz.

Para la ejecución de este plan, se ha dispuesto de un importante contingente humano y técnico que incluye el equipamiento de 10 brigadas especializadas en el combate de siniestros y el despliegue de 35 observadores ambientales para la detección temprana de focos de calor.

También se realizarán 110 visitas directas a protagonistas, además de talleres y charlas de educación ambiental.

La jornada contó con la participación de más de 350 personas, entre representantes de las nueve alcaldías del departamento, protagonistas y delegados del Sistema de Producción, Consumo y Comercio.

Como cierre de la actividad, se realizó una demostración práctica de respuesta inmediata ante incendios, donde los brigadistas pusieron a prueba sus capacidades y herramientas.

Este esfuerzo coordinado busca reducir drásticamente los riesgos de quemas agrícolas y forestales, promoviendo una cultura de cuido hacia nuestra Madre Tierra.

