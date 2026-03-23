Lanzan convocatoria para VIII Edición de la Expopyme 2026

Bajo el lema “Transformando con valor e identidad”, este lunes, el Gobierno Sandinista hizo el lanzamiento de la octava edición de Expopyme 2026 que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de mayo en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua.

Lanzamiento de Expopyme 2026 en Managua

Durante la convocatoria, se resaltó la importancia de las PYMES como motor de desarrollo económico, generación de empleo y dinamización de la economía familiar. Además de consolidarse como un espacio estratégico para el desarrollo empresarial y la innovación.

Los más de 130 expositores nacionales e internacionales presentarán sus productos y servicios, promoviendo la conexión entre empresas, emprendedores e inversionistas, lo que permitirá generar alianzas, ampliar redes de contacto y fortalecer la economía local.

El comité organizador indicó que las inscripciones para participar como expositor están abiertas del 23 de marzo al 23 de abril.

