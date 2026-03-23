Lanzan convocatoria para VIII Edición de la Expopyme 2026
Bajo el lema “Transformando con valor e identidad”, este lunes, el Gobierno Sandinista hizo el lanzamiento de la octava edición de Expopyme 2026 que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de mayo en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua.
Durante la convocatoria, se resaltó la importancia de las PYMES como motor de desarrollo económico, generación de empleo y dinamización de la economía familiar. Además de consolidarse como un espacio estratégico para el desarrollo empresarial y la innovación.
Los más de 130 expositores nacionales e internacionales presentarán sus productos y servicios, promoviendo la conexión entre empresas, emprendedores e inversionistas, lo que permitirá generar alianzas, ampliar redes de contacto y fortalecer la economía local.
El comité organizador indicó que las inscripciones para participar como expositor están abiertas del 23 de marzo al 23 de abril.