Lanzan Concurso Nacional de Arte en Yeso para rescatar tradiciones populares

Para preservar la identidad cultural y el talento artesanal del país, el Gobierno de Nicaragua realizó el lanzamiento del Concurso Nacional “Bellas Expresiones del Arte Popular en Yeso Pintado”.

La iniciativa, presentada desde el Museo Lolita Soriano en Managua, busca visibilizar y rescatar una práctica decorativa emblemática que tuvo su mayor auge entre las décadas de los 60 y 80 en los hogares nicaragüenses.

El certamen se desarrollará a nivel municipal en los departamentos de Carazo, León, Granada, Managua, Masaya, Chinandega y Rivas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de mayo a través de las alcaldías y Casas de Cultura.

El concurso invita a participar tanto a artesanos y jóvenes escultores como a familias que aún resguardan piezas tradicionales de yeso en sus viviendas.

La fase final del evento consistirá en una Gran Exposición Nacional que se inaugurará el sábado 16 de mayo en el Palacio de Cultura de Granada.

Durante esta etapa, se otorgarán cinco premios de cinco mil córdobas cada uno y se elaborará un catálogo especializado para documentar y proyectar estas obras como parte del patrimonio artístico popular de la nación.

Este esfuerzo interinstitucional, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Economía Creativa y el Instituto de las Culturas, pretende incentivar a las nuevas generaciones a integrarse al rescate de estas piezas.

Con ello, se garantiza la transmisión de técnicas artesanales y la conservación de tradiciones que forman parte esencial de la estética y la historia cotidiana de las familias nicaragüenses.