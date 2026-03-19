Lanzan Concurso Nacional Bellas Expresiones del Arte Popular en Yeso Pintado»

La Comisión Nacional de Economía Creativa anunció el lanzamiento oficial del Concurso y Gran Exposición Nacional “Bellas Expresiones del Arte Popular en Yeso Pintado”.

Esta iniciativa busca rescatar y valorar el talento de los artesanos que, especialmente entre las décadas de los 60 y 80, dieron forma a la identidad estética de los hogares nicaragüenses a través de figuras decorativas, religiosas y costumbristas.

El lanzamiento oficial se llevará a cabo el próximo martes 24 de marzo a las 3:00 p.m. en el Museo Lolita Soriano de Managua.

A partir de esa fecha y hasta el 10 de mayo, las alcaldías y Casas de Cultura de los departamentos de Carazo, León, Granada, Managua, Masaya, Chinandega y Rivas mantendrán abierta la convocatoria pública para que los coleccionistas y creadores inscriban sus piezas.

El certamen premiará la conservación, integridad y valor estético de figuras icónicas como bustos, bailarinas, imágenes sacras y personajes populares.

Tras una selección municipal los días 12 y 13 de mayo, las mejores obras serán trasladadas a la Ciudad Creativa de Granada, donde se inaugurará la Gran Exposición Nacional el sábado 16 de mayo.

Un jurado calificador otorgará cinco premios únicos de C$ 5,000 córdobas cada uno, además de diplomas de reconocimiento.

Como parte del registro histórico, se elaborará un catálogo digital con las piezas participantes para preservar la memoria visual de esta expresión artística tradicional.

La actividad se realiza en coordinación con el Instituto de las Culturas, el Ministerio de Emprendimientos y el Movimiento Cultural Leonel Rugama.

