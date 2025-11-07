Laboratorio Mechnikov producirá 4.5 millones de dosis de la vacuna universal contra el Covid en Nicaragua

El Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov en Managua iniciará la producción de 4.5 millones de dosis de la vacuna Convacell contra el Covid, informó su Gerente General, Stanislav Uiba.

Uiba destacó que Convacell es la única vacuna en el mundo registrada como universal, ya que está basada en la proteína «N», que casi no es afectada por las mutaciones, haciéndola efectiva contra cualquier tipo de Covid existente o futuro.

El especialista subrayó que la planta nicaragüense es la primera de producción biológica en Centroamérica certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos.

La misión de Mechnikov es proveer productos de calidad a precios asequibles a Nicaragua y a los países hermanos de la región.

Por su parte, la ministra de Salud, doctora Meyling Brenes, quien visitó las instalaciones, resaltó que la fabricación se realiza casi en su totalidad con mano de obra nicaragüense calificada y agradeció la cooperación de la Federación de Rusia.

Agregó que esto permite a Nicaragua tener una de las mejores coberturas de vacunación de la región a costos accesibles.