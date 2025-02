Remitimos Mensaje de Solidaridad de nuestro Pueblo y Gobierno con el Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante las nuevas agresiones que caracterizan a los Imperialistas de la Tierra, contra ese Hermano País.

LA ESPADA DE BOLÍVAR

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, Bendita, Soberana, Siempre Digna, condena y rechaza enérgicamente el abuso y las nuevas agresiones que caracterizan a losImperialistas de la Tierra, en este caso, contra el Gobierno Bolivariano de Venezuela, que ha sido objeto de un vulgar atraco en República Dominicana, donde, vándalos y delincuentes se han apropiado de un avión venezolano que no les pertenece.

Al denunciar este nuevo atropello prepotente contra Países, Pueblos y Gobiernos Soberanos, declaramos que la Unión, en sintonías perfectas de nuestrosProyectos de Justicia y Liberación, está marcando ya los Nuevos Tiempos de Lucha,frente a la codicia y las truculencias de siempre, violatorias, también como siempre, de toda forma del Derecho Internacional.

Nuestra Convicción de Dignidad Soberana no admite el raterismo internacional que pretende convertirse en práctica cotidiana entrefraudulentos y burdos,verdaderos pandilleros que usurpan la legalidad, arrodillados y agachados, entregando los Derechos de Nuestramérica-Caribeña.

Denunciamos a los bárbaros,y nos Solidarizamos Siempre con Venezuela.

El Alba de Oro de los Pueblos camina, con la Espada de Bolívar, por América Latina.

Managua, 7 de Febrero 2025

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

República de Nicaragua

Versión en inglés

THE SWORD OF BOLÍVAR

The Government of Reconciliation and National Unity of Nicaragua, Blessed, Sovereign and Dignified Always, strongly condemns and rejects the abuses and new aggression that characterize the Imperialists of the Earth, in this case, against the Bolivarian Government of Venezuela, which has been the object of common robbery in the Dominican Republic, where vandals and criminals have appropriated a Venezuelan airplane that does not belong to them.

In denouncing this new arrogant outrage against Countries, Peoples and Sovereign Governments, we declare that, in perfect harmony with our Projects of Justice and Liberation, Union now marks these New Times of Struggle, in the face of greed and customary truculence, violating, as ever, all forms of International law.

Our Conviction of Sovereign Dignity has no place for the international common thievery aiming to become daily practice among uncouth, fraudulent, real gangsters who usurp legality, on their knees or on all fours, surrendering the Rights of Our America-Caribbean.

We denounce the barbarians, and stand always in solidarity with Venezuela.

With the Sword of Bolívar, the Golden Dawn of our Peoples is under way in Latin America.

Managua, February 7th 2025

Government of Reconciliation

and National Unity

Republic of Nicaragua