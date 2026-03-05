Juventud Sandinista conmemora el 13 aniversario del Paso a la Inmortalidad del Comandante Hugo Chávez

La Juventud Sandinista 19 de Julio conmemoró con amor y unidad revolucionaria el 13 aniversario del paso a la inmortalidad del Comandante eterno Hugo Chávez, realizando un acto de homenaje en la rotonda que lleva el nombre del líder venezolano en Managua.

La actividad reunió a jóvenes, autoridades y representantes diplomáticos que recordaron el legado del Comandante Hugo Chávez, quien partió a otro plano de vida el 5 de marzo de 2013.

Durante el acto, el embajador de Venezuela en Nicaragua, el compañero Javier Arrué, compartió una reflexión y una oración escrita por el Comandante Chávez, titulada “Chávez y el reino de Dios en la tierra”, la cual señaló que leía públicamente por primera vez. En sus palabras recordó que Chávez fue “un hombre como todos los demás”, pero con una profunda fe y compromiso con su pueblo, destacando la dimensión humana y espiritual del líder venezolano.

En el mensaje leído durante el homenaje, Chávez expresa una súplica a Dios pidiendo vida para continuar su misión: “Dame vida Dios, aunque sea vida llameante, vida dolorosa no me importa… Dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida”. La reflexión fue compartida como testimonio del sacrificio, la entrega y el amor que caracterizaron su liderazgo y su lucha por los pueblos de América Latina.

Por su parte, el compañero Alex Galeano, miembro del Consejo Nacional de la Juventud, destacó que el espíritu de amor, unidad y solidaridad que impulsó Chávez continúa vivo en los pueblos latinoamericanos.

Señaló que el Comandante Hugo Chávez emprendió una misión de integración regional inspirada en los ideales de libertadores y héroes de América Latina, promoviendo la paz, el progreso y la unión de los pueblos.

Galeano afirmó que, a 13 años de su paso a la inmortalidad, la juventud nicaragüense continúa fortalecida y comprometida con el legado del comandante. Desde la rotonda dedicada a Chávez, expresó que el pueblo de Nicaragua recuerda con gratitud las obras de solidaridad impulsadas por el líder venezolano y reafirmó que los sueños de una América Latina unida, en paz y con justicia social, continúan avanzando como una realidad para las nuevas generaciones.

Durante la actividad el grupo Faustino Ruíz, de la Policía Nacional interpretó músicas revolucionarias.