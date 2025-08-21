type here...
Buscar
33.9 C
Managua
jueves, agosto 21, 2025
Nicaragua

Jóvenes del Movimiento Guardabarranco y MARENA recorren la Reserva de Bosawás

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En un esfuerzo por promover la conservación y el liderazgo juvenil, guardas del MARENA y miembros del Movimiento Ambientalista Guardabarranco realizaron una jornada de senderismo y avistamiento de aves en la comunidad El Amparo, dentro de la zona de desarrollo de la Reserva de la Biósfera de BOSAWÁS.

Senderismo en BOSAWÁS: Jóvenes por la conservación
Senderismo en BOSAWÁS: Jóvenes por la conservación

La actividad tuvo como objetivo monitorear la flora y fauna de la región y enriquecer la participación de los jóvenes en acciones de conservación.

Durante la jornada, los participantes recorrieron 13.7 kilómetros del Cerro Waylawas, un sitio de alto valor turístico y ecológico que alberga una variedad de especies como murciélagos, aves, guatusas y boas.


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456