Jóvenes del Movimiento Guardabarranco y MARENA recorren la Reserva de Bosawás

En un esfuerzo por promover la conservación y el liderazgo juvenil, guardas del MARENA y miembros del Movimiento Ambientalista Guardabarranco realizaron una jornada de senderismo y avistamiento de aves en la comunidad El Amparo, dentro de la zona de desarrollo de la Reserva de la Biósfera de BOSAWÁS.

Senderismo en BOSAWÁS: Jóvenes por la conservación

La actividad tuvo como objetivo monitorear la flora y fauna de la región y enriquecer la participación de los jóvenes en acciones de conservación.

Durante la jornada, los participantes recorrieron 13.7 kilómetros del Cerro Waylawas, un sitio de alto valor turístico y ecológico que alberga una variedad de especies como murciélagos, aves, guatusas y boas.



