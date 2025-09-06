type here...
Jóvenes ambientalistas y Marena liberan iguanas verdes en la Laguna El Tigre

Celebrando el Mes Patrio y garantizando la conservación de nuestra fauna silvestre, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, MARENA, llevó a cabo la liberación de 300 iguanas verdes en la Laguna El Tigre, ubicada en el Municipio de la Paz Centro, dentro de la Reserva Natural Complejo Volcánico Pilas – El Hoyo, en el Departamento de León.

Las iguanas fueron criadas en cautiverio bajo condiciones seguras y ahora son reintegradas a su hábitat natural, para enriquecer las poblaciones de estos reptiles.

Cabe destacar que la actividad contó con la participación de 30 Jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, Juventud Sandinista y la Brigada Verde “Miguel Pérez” del Instituto Emma Sampson de León.

