Este miércoles, la Embajada de Nicaragua en la Federación de Rusia, en colaboración con el Gobierno de la República de Crimea, clausuró el mes patrio con la exitosa jornada “Días de Nicaragua en Crimea” en Simferópol.

Días de Nicaragua en Crimea fortalecen lazos culturales

El evento se dedicó a resaltar la historia, cultura y tradiciones de Nicaragua, reforzando la amistad entre ambos pueblos.

La jornada inició con una reunión oficial entre la Embajadora nicaragüense, Alba Torres, y el Jefe de la República de Crimea, Serguéi Aksénov, para discutir la cooperación en áreas como educación, cultura y comercio.

Durante el acto principal, la Vicepresidenta de Crimea, Irina Kiviko, instó a promover la diplomacia pública entre los jóvenes para asegurar la prosperidad mutua.

La Embajadora Torres transmitió saludos del Gobierno de Nicaragua y ratificó la amistad y el respeto mutuo, destacando el reconocimiento de Crimea por Nicaragua en 2014 y la apertura de su Consulado Honorario en 2020.

La jornada incluyó la donación de una colección de libros de Rubén Darío a la Biblioteca de Crimea y una exhibición fotográfica de la cultura y los Huipiles Nacionales de Nicaragua.

El evento concluyó con presentaciones artísticas rusas, consolidando los lazos de fraternidad y cooperación entre Nicaragua y Crimea.

