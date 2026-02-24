Jornada de reforestación en la Universidad San José de Las Mulas reconoce legado de Héroes y Mártires

La juventud heroica de todos los tiempos, mediante el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, protagonizó jornada de reforestación en conmemoración del 43 aniversario de los Héroes de San José de las Mulas, en la universidad que lleva el nombre de esa gesta.

Reforestación juvenil honra a Héroes de San José de las Mulas

Sergio Parrales, coordinador del Movimiento Ambientalista Guardabarranco en Managua, expresó que los combatientes que cayeron en San José de las Mulas, heredan su heroísmo y se encarna en estos recintos universitarios, porque gracias a ellos, hoy el pueblo tiene universidad.

La compañera Olga Manzanares, madre del héroe Carlos José Lacayo, dijo “es muy importante que se continúe recordando a nuestros hijos. Ellos no han muerto, están vivos en nuestros corazones y en la juventud”.

