Jornada de lucha antiepidémica continúa en Managua: fumigan y abatizan viviendas del barrio Américas 1

El Ministerio de Salud de Nicaragua visitó el barrio Américas 1, con el fin de realizar visitas a las viviendas para abatizar y fumigar, para eliminar al zancudo causante de enfermedades como el dengue y chikungunya.

El doctor Benito Flores, director del Centro de Salud Villa Libertad, del Distrito VII de Managua, explicó que en el barrio Américas 1, hay unas mil 830 viviendas, pero en esta nueva visita abarcan un sector de 320 casas.

«El día de hoy nos encontramos en uno de los barrios de las América 1 donde pretendemos seguir la lucha antiepidémica, la lucha que hacemos los 365 días del año. Aprovechamos a decirle a la población que nos sigan apoyando al abrir las puertas de las casas para que los compañeros fumigadores y abatizadores identifiquen los posibles criaderos que hay dentro de las casas, se lo expliquen bien a los pobladores», dijo el galeno.

El doctor enfatizó que una casa limpia es un espacio sin enfermedades; por eso es muy importante no solo la abatización y fumigación, sino que también dentro del hogar se debe mantener la limpieza constante para eliminar los criaderos.

Agregó que la fumigación solo elimina a los zancudos adultos, así que “no hay que agredir ni tirar el abate. Los compañeros depositan abate para eliminar las fases larvarias, y eso es lo que nosotros queremos que la larva no llegue a la fase adulta para que la fase adulta no produzca enfermedades».