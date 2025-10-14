IPSA imparte Taller Nacional de Manejo y Control de Roedores

En coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), EL Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), imparte el primer Taller Nacional sobre Manejo de Roedores.

Taller Nacional sobre Manejo de Roedores del IPSA

Este conocimiento se facilita, con bases ecológicas aplicables a la producción agro-alimentaria dirigido a Especialistas Fitosanitarios del IPSA.

Este Taller se realiza a nivel de campo del 13 al 16 de octubre, para consensuar, diseñar sistemas de monitoreo y aplicación de protocolos de respuesta, ante infestaciones para mitigar el daño en los cultivos y disminución en los rendimientos productivos.

Nuestro Buen Gobierno, fomenta la producción de alimentos seguros y la facilitación al comercio, que permite la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario a nacional e internacional.

