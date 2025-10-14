IPSA imparte Taller Nacional de Manejo y Control de Roedores

Por Jonathan Morales
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En coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), EL Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), imparte el primer Taller Nacional sobre Manejo de Roedores.

Taller Nacional sobre Manejo de Roedores del IPSA
Taller Nacional sobre Manejo de Roedores del IPSA

Este conocimiento se facilita, con bases ecológicas aplicables a la producción agro-alimentaria dirigido a Especialistas Fitosanitarios del IPSA.

Este Taller se realiza a nivel de campo del 13 al 16 de octubre, para consensuar, diseñar sistemas de monitoreo y aplicación de protocolos de respuesta, ante infestaciones para mitigar el daño en los cultivos y disminución en los rendimientos productivos.

Nuestro Buen Gobierno, fomenta la producción de alimentos seguros y la facilitación al comercio, que permite la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario a nacional e internacional.

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