Invitan a inscribirse en EXPOPYME 2026 para seguir impulsando marcas de emprendedores

La ExpoPyme Nicaragua tendrá abiertas sus inscripciones hasta el 23 de abril para los emprendedores que deseen participar en la Octava Edición, la cual se realizará del 15 al 17 de mayo en el Centro de Convenciones Olof Palme.

ExpoPyme Nicaragua ¡Inscríbete ya! Cierre 23 abril Olof Palme

El evento espera reunir a más de 130 protagonistas de distintos rubros, consolidándose como una plataforma estratégica para fortalecer negocios y generar oportunidades comerciales, informó la compañera Yara Medina, del Ministerio de Industria y Comercio.

Entre los requisitos destacan estar legalmente constituido, contar con al menos tres años de operación, tener marca establecida y presencia digital, detalló por su parte la compañera Karen López, del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

López destacó que la iniciativa de esta plataforma impulsa la innovación, el crecimiento económico y la proyección de las pymes a nivel nacional e internacional.

