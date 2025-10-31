Intercambio con RT en Español fortalece capacidades de estudiantes de comunicación en Nicaragua

Jóvenes estudiantes y docentes de comunicación de universidades nicaragüenses participaron en un Encuentro de Intercambio con comunicadores de la cadena de noticias internacional RT en Español.

El seminario se centró en el fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la comunicación.

La sesión de trabajo se desarrolló en el Auditorio Fernando Gordillo de la UNAN Managua y reunió a miembros de la comunidad universitaria de la UNAN Managua y León, así como de la Universidad Nacional Comandante y Padre Gaspar García Laviana y la Universidad Nacional Casimiro Sotelo

El evento proporcionó a los participantes un espacio de colaboración y aprendizaje con los profesionales de RT en Español, buscando potenciar las habilidades y el conocimiento de la próxima generación de comunicadores y de sus formadores.



