INTA promueve producción y valor agregado de Soya

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), desde el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias “Comandante Fidel Castro Ruz” en Posoltega, desarrolló un Foro sobre Cosecha, Postcosecha y Valor Agregado de la Soya, con la participación de productores de los departamentos de León y Chinandega.

Foro INTA sobre cosecha y valor agregado de la soya

Durante el Foro, el INTA promovió sus variedades de soya mejoradas como la Soya INTA RENDIDORA e INTA SOYA CHINANDEGA, las cuales han demostrado tener rendimientos superiores a los 45 quintales por manzana.

Asimismo, se presentaron prácticas esenciales para la cosecha y postcosecha, tales como: Cosechar cuando las vainas presenten un 90% de secado; Hacer uso de probadores de humedad de grano, además de limpiar y almacenar el grano en lugares adecuados, controlando la temperatura.

El evento culminó con un recorrido por los stands de exposición, donde los productores compartieron y dieron a degustar diversos productos elaborados a base de soya, demostrando el valor agregado de la semilla.

Entre los alimentos degustados se encontraron leche, atol, chorizo, carne y tortas de soya.

