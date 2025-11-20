INTA presenta raciones alimenticias para incrementar producción de leche y carne en ovejas y cabras

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizó la presentación de nuevas raciones alimenticias destinadas a ovejas y cabras.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Tecnologías en Frutas, General Sócrates Sandino, ubicado en Masatepe, Masaya, con la participación de productores de Niquinohomo y Nandasmo.

Estas nuevas raciones han sido diseñadas para lograr un incremento en la producción de leche y carne en un menor período de tiempo.

Con la aplicación de estas raciones se reportó un incremento del 80% en la ganancia de peso tanto en cabras como en ovejas.

Asimismo, la producción de leche aumenta en un 25% al aplicar estas raciones.

El programa busca aumentar la productividad, reducir los costos de producción y asegurar que los animales obtengan los requerimientos nutricionales de proteína que demandan, fortaleciendo así la economía de los productores locales.



