INTA presenta nueva Enraizador Biológico para fortalecer la producción de hortalizas

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentó un nuevo Enraizador Biológico a base de microorganismos ante productores de los departamentos de Managua y Granada.

La presentación se llevó a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias General Augusto C. Sandino.

Esta innovadora tecnología utiliza Trichoderma nativa como un potente promotor del desarrollo radicular en hortalizas.

El Enraizador Biológico tiene múltiples funciones clave para la producción agrícola: Estimula la germinación de semillas, enriquece los sustratos utilizados para la producción en bandejas, permite el crecimiento de plántulas fuertes, erguidas y sanas y aumenta la capacidad de las plántulas para absorber efectivamente los nutrientes del suelo.

Esta tecnología busca contribuir a la mejora de la productividad y la sostenibilidad de las cosechas de los productores a nivel local.



