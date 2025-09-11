type here...
INTA muestra avances en producción de arroz en Jinotega

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) llevó a cabo un día de campo en la comunidad de La Pitilla, en el municipio de El Cuá, en Jinotega, con el objetivo de presentar las características y el manejo de parcelas de arroz de secano a los productores de la zona.

Las parcelas, que forman parte del Banco Comunitario de Semilla «La Pitilla», cuentan con tres variedades de arroz: INTA K-RINDEMÁS, INTA INDUSTRIAL e INTA SECANO.

Se espera cosechar 100 quintales de semilla de arroz, que se pondrán a disposición de los productores para los ciclos productivos del próximo año.

Durante la actividad, se ofrecieron demostraciones prácticas sobre la preparación de suelos, densidad de siembra y control de malezas, así como el uso de equipos para medir la fertilidad, el pH y el estado nutricional de las plantas.


