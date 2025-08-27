INTA logra importantes avances en mejoramiento genético bovino en el Caribe Sur de Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) se reunió con productores en el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Hermanos Parrales Estrada para presentar los importantes avances del Programa de Mejoramiento Genético Bovino.

El centro cuenta con un laboratorio de biotecnología reproductiva que produce material genético, semen sexado y embriones para transferencia.

Entre los principales logros del programa en lo que va del año se destacan la aplicación de dosis de inseminación artificial en fincas de productores y la implementación de 10 tecnologías y 34 prácticas enfocadas en la genética, alimentación y sanidad del ganado.

También se logró la realización de 58 eventos de capacitación, incluyendo cursos, talleres y diplomados, que han beneficiado a 1,187 productores.

Además la disponibilidad de razas como Brahman Suizo, Brahman Americano y Gyr para mejorar la calidad de la leche y la carne.

La actividad también sirvió para dar a conocer las tecnologías en alimentación y los equipos de inseminación artificial que el INTA está impulsando a nivel nacional.



