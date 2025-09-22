INTA impulsa biotecnología para acelerar producción de arroz en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) desde el Centro Nacional de Experimentación en Arroz “Comandante Edén Pastora”, en Ciudad Darío, Matagalpa, realizó Conferencia sobre Uso de la Biotecnología para el aceleramiento de la producción de arroz con la participación de productores y estudiantes conectados virtualmente desde los telecentros a nivel nacional.

La biotecnología permite mejorar los rendimientos de producción, resistencia a plagas y enfermedades, así como la adaptación a climas adversos en el cultivo del arroz.

Con mejoramiento convencional se genera una variedad a los 10 años, mientras que con la biotecnología se reduce el tiempo hasta en seis años.

Actualmente el INTA desarrolla investigaciones sobre la identificación de variabilidad genética en variedades de Arroz Nativo y Mejorado de Selección Asistida utilizando marcadores moleculares, donde se ha trabajado con 9 variedades de arroz.

