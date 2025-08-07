INTA comparte técnicas para la polinización en cultivos de Pitahaya

Este miércoles el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizó un Encuentro con Productores en donde se presentaron Técnicas para la Polinización Asistida en el cultivo de Pitahaya.

Fruto de pitaya en planta de cacto

Con estas técnicas se reducen los tiempos de cosecha, incrementando en un 50% la cantidad, y calidad de frutos, además mejora la nutrición de las plantaciones.

El Encuentro se desarrolló en el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Comandante Fidel Castro, ubicado en el municipio de Posoltega, Chinandega.