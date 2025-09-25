INTA capacita a ganaderos en inseminación artificial en El Rama para mejorar producción bovina

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través del Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Hermanos Parrales Estrada, ubicado en El Rama, Caribe Sur, impartió un curso especializado sobre inseminación artificial a tiempo fijo en bovinos.

El curso, dirigido a productores ganaderos y estudiantes, busca fortalecer el manejo del hato y mejorar la eficiencia reproductiva del ganado.

Durante los encuentros presenciales y prácticos, los participantes aprenderán a planificar los partos para incrementar el número de terneros en menor tiempo.

La inseminación artificial permite que una vaca pueda parir hasta cinco crías en seis años, a diferencia de las tres que podría tener con la monta natural en el mismo período.

El curso también abordará el protocolo de la inseminación artificial, el manejo del parto y los cuidados de la cría, con el fin de mejorar la producción ganadera en la zona.



