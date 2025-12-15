Inicia en Managua el Primer Foro Nicaragua Exporta 2025

En el Centro de Convenciones Olof Palme de la ciudad en Managua, hoy comienza la primera edición del Foro “Nicaragua Exporta 2025”, con el lema “Impulsando nuestra Oferta Exportable hacia Nuevos Mercados”.

Nicaragua Exporta 2025 impulsa hacia nuevos mercados

El Compañero Erwin Ramírez Colindres, ministro del MIFIC, destacó que el propósito es fortalecer las exportaciones, las cuales, sumaron al mes de octubre 2025, más de 7 mil 380 millones de dólares, es decir un 13.6% más que el total exportado en el período enero a octubre 2024.

Nicaragua Exporta 2025, que representa una plataforma estratégica orientada a promover, dinamizar y desarrollar el potencial productivo y exportador de la oferta nacional, tendrá la participación de empresas exportadoras, compradores, instituciones de apoyo proveedores de bienes y servicios especializados, y otros actores estratégicos, destacó el compañero Ramírez.

En los dos días, 15 y 16 de diciembre, se desarrollará Mesa Redonda: “Oportunidades Comerciales y Acceso a Mercados”, en donde se contará con la participación de embajadas y exportadores quienes intercambiaran información para fortalecer los lazos comerciales.

Conferencia Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, aranceles, reglas de origen y requisitos de acceso a mercado de los principales productos de nuestra oferta exportable.

Además, la ponencia de Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, también, Tramitología de permisos pre aduanales de comercio exterior por medio de la plataforma VUCEN, especialmente trámites de exportación para China, entre otros aspectos para potenciar nuestros productos en el mercado internacional.

