Inicia ampliación y mejoramiento de la pista del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino

Este sábado se realizó la ceremonia de apertura del proyecto de ampliación y mejoramiento de la pista del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, una obra de gran envergadura impulsada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en beneficio de las familias nicaragüenses.

Durante el acto, el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción de las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional, destacó que esta obra se enmarca en la asociación estratégica entre Nicaragua y China, y en la gran iniciativa de la Franja y la Ruta planteada por el presidente Xi Jinping.

“Hoy damos inicio pleno a esta construcción, que permitirá contar con una pista de más de 3 mil metros, facilitando el flujo de aviones, turistas, comercio y ciudadanos de todos los pueblos del mundo, especialmente de China, Rusia y Turquía”, expresó el compañero Laureano Ortega Murillo.

El ministro Óscar Mojica, del Ministerio de Transporte e Infraestructura, brindó los detalles técnicos del proyecto, que contempla la ampliación de 858 metros de pista, pasando de 2 mil 400 a 3 mil 300 metros de longitud.

Además, la construcción de 900 metros de calles de rodaje, la renovación de los sistemas de iluminación, señalización e infraestructura, y la reubicación de 18 hangares y un laboratorio.

El ministro Óscar Mojica destacó que con esta obra, el Aeropuerto Augusto C. Sandino pasará de una modesta categoría 4D a una categoría superior 4E, permitiendo recibir aeronaves de mayor tamaño y proyectando nuevas rutas hacia China, Turquía, Europa, Moscú, África y América del Sur.

“Esto representa más turismo, más empleo, más comercio, mejor conectividad, nuevas inversiones y mayores oportunidades para miles de familias nicaragüenses”, afirmó el compañero Mojica.

La obra es ejecutada por la empresa de la República Popular China CSCEC (China State Construction Engineering Corporation), una de las más importantes del mundo en el sector de la construcción, y se prevé su finalización en octubre del año 2026.