INETER: sensación térmica llegará a 39 grados esta semana

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que un sistema de alta presión predominará sobre el territorio nacional durante los próximos siete días, generando un ambiente caluroso y altas temperaturas en gran parte del país.

INETER pronostica temperaturas de hasta 38 grados para esta semana en Nicaragua

Según el ingeniero Manuel Prado, de la Dirección de Cambio Climático del INETER, este fenómeno provocará una persistente sensación de bochorno.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en la zona de Occidente, donde el termómetro oscilará entre los 36 y 38 grados Celsius, especialmente en el periodo crítico de las 12:00 del mediodía a las 3:00 de la tarde.

Para la zona del Pacífico Central y Sur, que incluye los departamentos de Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas, se esperan valores de entre 33 y 36 grados.

Por su parte, las regiones del Norte y el Centro del país experimentarán un clima más fresco, con registros térmicos que se mantendrán por debajo de los 33 grados.

Vientos y oleaje

En cuanto a las condiciones marítimas y vientos, el experto señaló que se esperan ráfagas de velocidad moderada.

No obstante, advirtió que en las zonas costeras del Caribe Sur y el Istmo de Rivas podrían registrarse olas de entre 1.5 y 2 metros de altura, condiciones que son típicas de la temporada previa a la Semana Santa.

Finalmente, el INETER indicó que las precipitaciones serán escasas en la mayor parte de Nicaragua.

Únicamente se prevén lluvias débiles en el resto del territorio y acumulados de hasta 50 milímetros en la región del Caribe Norte, los cuales no representan riesgos de inundaciones, pero sí un aporte de humedad para la zona.