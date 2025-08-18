INETER pronostica lluvias débiles a moderadas para esta semana y fin de la canícula a finales de agosto

El ingeniero Manuel Prado, responsable del área de cambio climático del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), dijo este lunes que la semana del 18 de agosto de 2025 estará dominada por sistemas de baja presión y el desplazamiento de dos ondas tropicales sobre el territorio nacional.

Lluvias y ondas tropicales en Nicaragua: agosto 2025

Se espera que la primera ingrese el lunes y genere lluvias en la costa Caribe y el centro del país. La segunda, la onda tropical número 22, se prevé que llegue a finales de la semana, entre sábado y domingo, y también cause precipitaciones importantes.

Las lluvias serán de débiles a moderadas, con mayores acumulados en el occidente y los municipios del corredor seco, donde podrían presentarse vientos fuertes y tormentas eléctricas durante los episodios de lluvia.

En los litorales, los vientos serán débiles y el oleaje tendrá olas de hasta 1.5 metros, lo que indica condiciones normales para la navegación, aunque se recomienda precaución durante las lluvias que puedan reducir la visibilidad.

El INETER también aclaró que el período canicular no ha finalizado, como se había previsto, y se espera que concluya en los últimos días de agosto.

Las temperaturas máximas serán de 36 grados en el occidente, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 31 y 34 grados.

