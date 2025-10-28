INETER pronostica continuación de lluvias y altas temperaturas los primeros días de esta semana

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó este lunes que para los primeros tres días de esta semana se esperan que las lluvias de moderadas a fuertes continúen azotando el Centro y Pacífico del país, acompañadas con las altas temperaturas durante el día.

El ingeniero Manuel Prado, responsable de la Dirección de Cambio Climático del INETER, dijo que se esperan que las temperaturas en occidente alcancen los 36 grados; en Managua 34 o 35 y en el resto del territorio entre 28 y 32 grados.

Indicó que, para las madrugadas se prevé que las temperaturas bajen.

Para la zona del Pacífico se espera que los vientos sean normales y las olas de hasta 2 metros.

Prado explicó que las lluvias se mantendrán producto de bajas presiones y por los efectos indirectos del huracán Melissa, categoría 5, que se ubica por Jamaica.

Añadió que, a causa del mal tiempo en el Caribe, habrá mucha nubosidad, reducción de visibilidad, olas de hasta tres metros de alto y vientos con velocidades superiores a los 20 kilómetros.

“Debido a esto, pedimos precaución a las embarcaciones que están faenando, sobre todo de lunes a miércoles que tendremos los efectos de este sistema, ya después tendremos calma en la parte más alejada de nuestra plataforma marítima”, señaló.

