INETER pronostica altas presiones y pocas lluvias para Diciembre
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), a través de su directora de Sinóptica y Aeronáutica, Salvadora Martínez, emitió el pronóstico del tiempo para la semana del 1 al 7 de diciembre de 2025, dominado por la influencia de altas presiones atmosféricas.
Las altas presiones provenientes del Atlántico Norte prevalecerán, una condición típica para el mes de diciembre, lo que resultará en poca nubosidad en las regiones del Pacífico y Norte.
Aunque se esperan temperaturas durante el día de entre 30 y 35 grados centígrados en el Pacífico, Norte y Centro, las madrugadas serán frescas, especialmente en Jinotega, donde las mínimas podrían descender hasta los 16°C.
La experta dijo que una vaguada estacionada entre el Mar Caribe y el litoral generará nubosidad dispersa y algunas lluvias, especialmente en la zona costera.
Para la región del Pacífico se esperan lloviznas ocasionales esta tarde y noche, principalmente en la parte sur y central.
La probabilidad de lluvia se mantiene baja el resto de la semana, aunque podría haber chubascos muy aislados a finales entre sábado y domingo.
Los vientos se mantendrán de dirección noreste-este, con velocidades promedio de 5 a 20 kilómetros por hora, pero con ráfagas ocasionales de 30 a 40 kilómetros por hora en el centro y sur del territorio, así como en los litorales.
La compañera Martínez dijo que se recomienda precaución a embarcaciones menores debido al ligero incremento de la altura de las olas, que podría alcanzar entre los 25 centímetros y el metro y medio.
INETER asegura que no hay condiciones de tiempo relevante en este momento, ni influencia de frentes fríos, y se mantiene el seguimiento a cualquier sistema que pueda desplazarse durante la semana.