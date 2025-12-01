INETER pronostica altas presiones y pocas lluvias para Diciembre

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), a través de su directora de Sinóptica y Aeronáutica, Salvadora Martínez, emitió el pronóstico del tiempo para la semana del 1 al 7 de diciembre de 2025, dominado por la influencia de altas presiones atmosféricas.

Salvadora Martínez, Directora de Sinóptica y Aeronáutica de INETER

Las altas presiones provenientes del Atlántico Norte prevalecerán, una condición típica para el mes de diciembre, lo que resultará en poca nubosidad en las regiones del Pacífico y Norte.

Aunque se esperan temperaturas durante el día de entre 30 y 35 grados centígrados en el Pacífico, Norte y Centro, las madrugadas serán frescas, especialmente en Jinotega, donde las mínimas podrían descender hasta los 16°C.

La experta dijo que una vaguada estacionada entre el Mar Caribe y el litoral generará nubosidad dispersa y algunas lluvias, especialmente en la zona costera.

Para la región del Pacífico se esperan lloviznas ocasionales esta tarde y noche, principalmente en la parte sur y central.

La probabilidad de lluvia se mantiene baja el resto de la semana, aunque podría haber chubascos muy aislados a finales entre sábado y domingo.

Los vientos se mantendrán de dirección noreste-este, con velocidades promedio de 5 a 20 kilómetros por hora, pero con ráfagas ocasionales de 30 a 40 kilómetros por hora en el centro y sur del territorio, así como en los litorales.

La compañera Martínez dijo que se recomienda precaución a embarcaciones menores debido al ligero incremento de la altura de las olas, que podría alcanzar entre los 25 centímetros y el metro y medio.

INETER asegura que no hay condiciones de tiempo relevante en este momento, ni influencia de frentes fríos, y se mantiene el seguimiento a cualquier sistema que pueda desplazarse durante la semana.

