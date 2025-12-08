INETER prevé vientos fuertes, lluvias dispersas y calor persistente este semana

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó este lunes sobre las condiciones atmosféricas previstas para la semana del 8 al 14 de diciembre en el país.

Pronóstico INETER: lluvias y vientos fuertes en Nicaragua

El pronóstico señala el paso de vaguadas transitorias que generarán variaciones en el estado del tiempo.

A mediados de semana, se espera un aumento en la velocidad de los vientos y mayor nubosidad, lo que podría provocar lluvias dispersas principalmente en horas de la tarde y noche.

Pese a estas precipitaciones, que no se esperan generalizadas, el ambiente caluroso persistirá con temperaturas que podrían superar los 28 grados Celsius a nivel nacional.

La directora de Sinóptica y Aeronáutica de INETER, Salvadora Martínez, hizo un llamado especial a la precaución en las costas del Caribe nicaragüense.

En esa región se pronostican vientos que oscilarán entre 25 y 30 kilómetros por hora, lo que aumentará significativamente el oleaje, alcanzando alturas cercanas a los dos metros.

Por ello, insistió a los pescadores y a las comunidades costeras a tomar extremas precauciones en sus actividades habituales para evitar incidentes ante las condiciones marítimas adversas.

