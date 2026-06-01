INETER prevé condiciones más húmedas por el paso de las Ondas Tropicales 4 y 5 en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) advirtió este lunes que, durante esta semana, el país iniciará una transición progresiva hacia las condiciones típicas y más húmedas del periodo lluvioso.

Nicaragua pasa del calor extremo a lluvias

Este cambio estará influenciado directamente por el ingreso y desplazamiento de las ondas tropicales número 4 y 5, las cuales generarán abundante nubosidad y precipitaciones dispersas.

De acuerdo con el informe brindado por Manuel Prado, responsable del área de Cambio Climático del INETER, la Onda Tropical Número 4 ya se encuentra sobre las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur.

Se prevé que este fenómeno avance sobre el territorio nacional y salga hacia las aguas del Océano Pacífico durante la noche de este lunes, manteniendo un sistema de bajas presiones el martes que dejará acumulados de lluvia de entre 10 y 30 milímetros en el Caribe, la zona norte y los municipios costeros de Occidente.

Actualmente la Onda Tropical Número 5 avanza sobre el Mar Caribe y su ingreso al país entre los días jueves y viernes, provocará lluvias dispersas con acumulados que oscilarán de débiles a moderados, localizándose las mayores precipitaciones en las regiones del Caribe y Occidente.

En cuanto a las condiciones térmicas, el INETER detalló que, aunque el ambiente se mantendrá un poco caluroso, las temperaturas máximas muestran un descenso en comparación con las registradas a inicios de mayo.

Para los próximos días se esperan valores entre los 35°C y 38°C en la región del Pacífico, mientras que para el resto del territorio nacional el termómetro marcará entre los 31°C y 34°C.

Finalmente, INETER recomendó a los tripulantes de embarcaciones pequeñas y menores tomar las debidas precauciones debido a la presencia de vientos de moderados a fuertes y olas que alcanzarán alturas de 1.5 a 2 metros, principalmente en la Costa Caribe Sur y el Istmo de Rivas.

Asimismo, informó que se mantiene bajo estricta vigilancia un área de mal tiempo en el Pacífico que avanza hacia el este-noreste, alejándose de Nicaragua.

