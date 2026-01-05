INETER: esta semana prevalecerán altas temperaturas en el país

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informa que en los próximos 7 días será una semana típica de enero del período seco, con temperaturas altas con poca lluvia y vientos.

INETER pronostica semana seca y calurosa en Nicaragua

Manuel Prado, responsable de Cambio Climático del INETER, detalló que las altas presiones atmosféricas provocaran temperaturas entre 31 y 34 grados, en la región del Pacífico, y en la Costa Caribe.

El especialista también precisa que los vientos serán de débiles moderados, de 10 a 20 kilómetros por hora, y la sensación térmica será importante, por las tardes, entre la 1 y las 4 de la tarde, en el Pacífico y el Caribe.

Mientras que en la zona central y norte, de 26 a 30 grados las temperaturas, con una sensación térmica más baja.

Respecto a las lluvias, de 5 a 10 milímetros, muy poca en el Caribe, centro y norte del país, en los próximos 7 días.