INETER: Esperamos temperaturas de hasta 16 grados en Jinotega

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) pronostica que para esta semana lluvias débiles y moderadas en la Costa Caribe Sur, y precipitaciones esporádicas, intensas y de corta duración en el Pacífico y Norte de Nicaragua.

Manuel Prado, director de Cambio Climático del INETER

Manuel Prado, director de Cambio Climático, destaca que los días y tardes con temperaturas cálidas, con 31 y 34 grados en el Pacífico y Caribe, y en la región norte y central, temperaturas de 28 a 31 grados.

Detalló que, en las noches y madrugadas descenso de las temperaturas con 16 grados en las partes altas de Jinotega. Mientras que los vientos de débiles a moderados, con mayor intensidad en la Costa Caribe y el istmo de Rivas.

Prado, también explicó que estamos en período seco, las lluvias y vientos son típicos de esta temporada.

