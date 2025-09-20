India dona 500 prótesis a nicaragüenses que volveran a caminar

En un gesto de solidaridad y hermandad, este sábado inició en el Centro de Atención a Adultos Mayores “Don Porfirio García”, en Managua, el campamento de colocación de 500 prótesis artificiales gratuitas, gracias a un equipo de especialistas de la organización Jaipur Foot de India.

El embajador Satish C. Mehta, representante de Jaipur Foot, destacó que esta donación es un regalo del Gobierno de la India y su Embajada en Nicaragua, con el objetivo de devolver movilidad, independencia y esperanza a cientos de familias.

Las prótesis permitirán a las personas amputadas caminar, correr, bailar, manejar bicicleta o motocicleta, y llevar una vida con total normalidad.

Su diseño innovador, con movimiento en dedos y tobillo, logra una adaptación inmediata y en un solo día se fabrica y coloca el molde, permitiendo que la mayoría de pacientes salgan caminando el mismo día, destacó el diplomático.

Mientras en el mundo una prótesis puede costar entre 5 mil y 10 mil dólares, en India tiene un valor de solo 100 dólares, y en Nicaragua están siendo entregadas completamente gratis.

Por su parte la doctora Angelica Castañeda, directora del Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, señaló que durante 45 días el campamento atenderá a pacientes de todo el país, y además capacitará a técnicos nicaragüenses en el uso de esta tecnología.

Desde 1985, la campaña Jaipur Foot ha transformado la vida de más de 2.4 millones de personas en 46 países, siendo Nicaragua el país número 47 en recibir este apoyo.