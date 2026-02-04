Incanto anuncia gala lírica en mes del Amor y la Amistad junto a cantantes rusos en Teatro Nacional

Este miércoles, el Instituto del Canto Lírico (INCANTO), anunció la Gala Lírica 2026 por el Amor y la Amistad, a realizarse a las 8 de la noche, el 11 febrero en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, donde participarán cantantes del Teatro Bolshói de Moscú.

Elisa Picado, presidenta de INCANTO, dijo que una vez más se unen a las celebraciones del mes del Amor y la Amistad, con una gala maravillosa, con cantantes de talla internacional, de los primeros cantantes del mundo en nuestro país, participando junto a nuestros cantantes y artistas nicaragüenses.

Los cantantes del Teatro Bolshói que participarán en esta gala son: la soprano Venera Gimadieva y el barítono Alexey Isael. Por parte de Nicaragua, los solistas principales: Laureano Ortega Murillo, Elisa Picado, José Luis Leytón, Lizbeth Berrios, Mauricio Delgado, Katherine Velásquez, Nelson Escobar, Karina Valdez, Josué Osorno y Yunielka Pérez.

La Gala Lírica por el Amor y la Amistad que promete un gran repertorio entre música popular y áreas líricas, también contará con la participación de Camerata Bach y la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío, bajo la dirección musical de Nelson Gutiérrez y Gabriel Chorens.