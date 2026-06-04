Inauguran remodelación de sala de cuidados intensivos del Hospital La Mascota

Este jueves en el hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, fueron inauguradas las obras de remodelación y equipamiento, de la sala de cuidados intensivos, por donde pasan anualmente 3 mil niñas y niños.

La doctora Meyling Brenes, ministra de Salud, agradeció la solidaridad y cooperación de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que aportó para esta obra que permite poner a la disposición de la niñez: equipos modernos para el monitoreo de la presión venosa y arterial.

Además, evaluar el ritmo respiratorio y cardíaco. Esta sala también cuenta con camas y mobiliario moderno, y una capacidad para atender simultáneamente a 10 pacientitos, antes, durante y después de cirugías complicadas, y de corazón abierto.

Nelly Alvarado, madre de Aitana Guadalupe, de 7 meses de nacida, quien está ingresada por una cardiopatía, expresó su agradecimiento a Dios y al Gobierno, por mejorar las condiciones de la niñez de manera gratuita y con amor.



