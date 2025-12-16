Inauguran Foro Nicaragua Exporta 2025 para conquistar nuevos mercados internacionales

Con el objetivo estratégico de expandir las fronteras comerciales del país, el Gobierno de Nicaragua inauguró este 15 de diciembre la primera edición del foro “Nicaragua Exporta 2025”.

Nicaragua Exporta 2025 impulsa nuevos mercados globales

Bajo el lema “Impulsando la oferta exportable hacia nuevos mercados”, el evento reunió a autoridades del MIFIC, SPIEX y la Comisión Nacional de Zonas Francas.

El foro contó con la presencia de diplomáticos, agregados comerciales y representantes de las principales empresas exportadoras, quienes analizaron el excelente clima de negocios y la estabilidad macroeconómica que atraviesa la nación.

Uno de los anuncios más destacados fue el comportamiento histórico del sector cafetalero.

La Secretaría Ejecutiva de Conatradec informó que el café alcanzó un récord de 854 millones de dólares en lo que va del año (sin incluir diciembre), un hito logrado gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno y los productores.

El evento sirvió como vitrina para casos de éxito que ya ponen en alto el nombre de Nicaragua.

Con 50 años de experiencia en el procesamiento de maní, la empresa Cukra Industrial (Marca Brander), ya exporta a Europa, Asia, África y Centroamérica.

Actualmente, han incursionado en el mercado de China con aceite de maní y buscan diversificar aún más su oferta.

Representando a 456 pequeños productores de café orgánico y Fairtrade, la Cooperativa Santiago, de El Jícaro, Nueva Segovia ya llega a Estados Unidos, la Unión Europea y Australia. Sus directivos destacaron que están en gestiones para obtener la licencia de exportación hacia China.

Los participantes coincidieron en que Nicaragua ofrece un clima de paz y seguridad ideal para las inversiones.

«Nicaragua Exporta es una ventana para proyectarnos y llegar a mejores nichos de mercado, aprovechando la apertura que brinda nuestro Buen Gobierno», valoró Elmer Sarante, representante de la Cooperativa Santiago.

Con esta iniciativa, el país reafirma su compromiso de posicionar sus productos de alta calidad en los mercados más exigentes del mundo.



