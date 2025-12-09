Inauguran Festival Internacional de Cine Documental “RTDOC – La Hora de Nuestros Héroes”

En la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional, fue inaugurado el Festival Internacional de Cine Documental “RTDOC – La Hora de Nuestros Héroes”, un espacio de encuentro entre comunicadores de Nicaragua y la Federación de Rusia, dedicado a la memoria, el heroísmo y la defensa de la verdad.

Durante la ceremonia, el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dio la bienvenida a la delegación del grupo RT, a representantes del Gobierno ruso y transmitió el saludo de los copresidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

“Estamos en el tiempo de nuestros héroes. Son tiempos de heroísmo, de firmeza y de fortaleza de nuestros pueblos. Dignidad, firmeza, fortaleza para derrotar al fascismo, para derrotar al nazismo, para derrotar a los enemigos de la humanidad”, expresó el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo.

Por su parte, la Directora de documentales de RT y productora general del festival, Ekaterina Yákovleva, agradeció la cálida acogida del pueblo nicaragüense y celebró la realización del festival, dedicado a quienes han dado su vida por la libertad.

“Es un gran honor estar aquí y celebrar este festival dedicado a los héroes que perecieron defendiendo la independencia y la libertad de su pueblo… Nosotros vemos como honran la memoria de sus luchadores por la libertad, porque sus nombres se han quedado para siempre en nombres de las calles, en manuales de historia, en películas, en cuadros, en canciones”, dijo Ekaterina Yákovleva.

El festival se desarrollará hasta el 12 de diciembre con proyecciones de documentales, clases magistrales y mesas de diálogo. Entre algunas proyecciones destacadas se encuentran “Donbass: ¡Sigo Vivo!”, “Niños de la tundra: entre dos mundos”, “El soldado de sangre azul” y el estreno de “Brasil baila en puntas”.