Inauguran en Managua el Sexto Foro Nicaragua Creativa, un motor de innovación impulsado por jóvenes y mujeres

Con el lema “Identidad e Innovación”, este martes se inauguró en Managua el 6to Foro Nicaragua Creativa, una plataforma que consolida el talento y el ingenio de los emprendedores nacionales.

Foro Nicaragua Creativa 2025: identidad e innovación

El evento fue presidido por la compañera Camila Ortega Murillo, Coordinadora General de Economía Creativa, quien destacó los impresionantes logros alcanzados durante el año 2025.

El modelo de Economía Creativa ha demostrado ser una fuerza transformadora en todo el país, reportando resultados históricos, como la participación de más de 100 mil protagonistas en 1,900 actividades a nivel nacional.

El 58% de los participantes fueron mujeres y se registró la participación de más de 10 mil jóvenes, representando el 86% de los concursantes en plataformas de innovación.

Durante el foro, se entregó el Premio Nicaragua Creativa del Rally Latinoamericano 2025, reconociendo el talento universitario:

En la Categoría Innovación ganó el Proyecto Essence Energy de la Universidad Americana (UAM) y en la Categoría Impacto Social, ganó el Proyecto Mentes Volcánicas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

La Compañera Camila Ortega agradeció el respaldo de la República Popular China, cuya cooperación ha sido clave para fortalecer el ecosistema emprendedor.

Asimismo, destacó la proyección de Nicaragua en escenarios globales como Moscú (Nicaragua Diseña) y el Foro Global de Mujeres en China, donde se presentaron los avances del modelo nicaragüense.

«Seguimos avanzando hacia el 2026, todos juntos, para seguir transformando nuestra Nicaragua a través de la identidad y el emprendimiento», concluyó la coordinadora general de Economía Creativa.

XXX