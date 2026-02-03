Inauguran Ciclo Académico 2026 en el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo

Este martes, el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo, dio por inaugurado el ciclo académico 2026, con una matrícula proyectada de más de 545 protagonistas, fortaleciendo la formación técnica vinculada al desarrollo turístico del país.

Inicio del ciclo 2026 en Turismo: ¡Forma parte del cambio!

Melania Arauz Sánchez, directora del centro, informó que para este año lectivo se ofertan carreras claves como Dirección de Alimentos y Bebidas, Guía de Turismo Nacional, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, así como especialidades en servicio de restaurante, bar y cafetería, panadería, pastelería y cocina-gastronomía.

Destacó que el centro trabaja bajo la Estrategia Nacional de Educación Bendiciones y Victorias, impulsada por el Gobierno Sandinista, con énfasis en la metodología de aprender haciendo, lo que permite a los estudiantes desarrollar competencias prácticas desde el aula.

Para este 2026 el Tecnológico Nacional (INATEC) tiene previsto atender a unos 610 mil protagonistas en las 79 carreras técnicas que se imparten en los 74 Centros Tecnológicos distribuidos en toda Nicaragua.

