INATEC lanza programa nacional para potenciar la Innovación y el Emprendimiento

Con el lema “Siempre más allá”, el Tecnológico Nacional lanzó el Programa Nacional de Creatividad, Investigación, Innovación, Emprendimiento y Tecnología, para impulsar el talento de estudiantes, maestros y servidores públicos.

Lanzamiento del Programa Nacional de Creatividad, Investigación, Innovación, Emprendimiento y Tecnología de la Educación Técnica

La compañera Loyda Barreda, directora general del Tecnológico Nacional (INATEC), destacó que esta es otra victoria educativa, y aporta al modelo de economía creativa, de manera que nos permita concentrar todos los esfuerzos de todos estos años.

El Compañero Humberto González, director de Economía Creativa y Naranja, dijo que este programa tendrá un alto impacto en la economía creativa y emprendedora local y familiar, porque permitirá apoyar a los jóvenes en sus ideas y proyectos.

Con este lanzamiento, el INATEC continúa fortaleciendo una educación técnica gratuita y de calidad, que forma protagonistas con capacidades para innovar, emprender y contribuir al desarrollo de Nicaragua.

XXX