INATEC impulsa la jornada nacional “Mujeres en steam” y presenta agenda en Tu Nueva Radio Ya

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) lanzó la jornada nacional “Mujeres en STEAM”, una iniciativa que promueve la participación, el liderazgo y el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, arquitectura y matemáticas.

Como parte de la difusión de esta importante agenda, María Gabriela Áreas y Karina Aguirre, representantes del INATEC, visitaron Tu Nueva Radio Ya, donde compartieron detalles sobre las actividades programadas e invitaron a todas las mujeres a sumarse a esta jornada transformadora.

Durante la entrevista, María Gabriela Áreas destacó que el objetivo principal es visibilizar el talento femenino y fortalecer la participación de las mujeres dentro del Sistema Nacional de Educación, promoviendo su integración activa en espacios de innovación y tecnología.

Por su parte, Karina Aguirre explicó que la agenda inició en marzo y se extenderá hasta noviembre de 2026, incluyendo foros, talleres, conferencias, encuentros de intercambio y procesos de formación en tecnologías emergentes.

La jornada comenzó con el foro “Mujer, Ciencia y Tecnología”, donde mujeres líderes compartieron sus experiencias profesionales y personales, motivando a más jóvenes a incursionar en el mundo STEAM.