II Edición de Foro Nicaragua Exporta se realizará en Octubre

En los meses de julio y agosto se realizarán las inscripciones para participar en la segunda edición del Foro Nicaragua Exporta 2026, para fortalecer la oferta exportadora en el mercado internacional.

Cristopher Gutiérrez

Cristopher Gutiérrez, director de Fomento y Promoción de Exportaciones del MIFIC, destacó que Nicaragua Exporta 2026, a realizarse el 15 y 16 de octubre 2026, en el Centro de Convenciones Olof Palme, es un espacio de amplitud y acompañamiento a los productores y empresas exportadoras de diferentes rubros.

Durante el Foro Nicaragua Exporta 2026, se compartirán conocimientos, de competitividad, tecnológicos, comerciales, inteligencia artificial, entre otros.

Esta reunión exportadora se realizará con el auspicio del MIFIC, la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones (SPIEX), la Comisión Nacional de Zona Franca y otras instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio.

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