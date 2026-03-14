Hoy en el Parque Japonés se realiza XIII Festival de Japón

Con exposición de Cosplay, demostración de artes marciales, danzas, miniconcierto anime, taller de cocina y cultura, se desarrolla en el Parque Japonés en Managua, el XIII Festival de Japón, a 91 años de las relaciones diplomáticas de Nicaragua y Japón.

En la la inauguración del “Décimo Tercer Festival de Japón”, han estado presentes, el Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano, el Canciller Valdrack Jaentschke, y la Alcaldesa capitalina Reyna Rueda, entre otras autoridades.

El señor Ogino Masahiro, embajador de Japón en Nicaragua, expresó que hace 21 años se inauguró el Parque Japonés, y agradezco a la Alcaldía de Managua por mantener este lugar reluciente, especialmente a la Alcaldesa Reyna Rueda.

«Me siento orgulloso de estar en este Festival, que ya es una tradición en Managua, y en la organización, también participan nicaragüenses relacionados a la cultura japonesa», destacó el diplomático japonés.

La Alcaldesa Reyna Rueda, resaltó que en espacios como estos se funciona la cultura nicaragüense y japonesa, y que hace referencia a los 91 años de relaciones fraternas.