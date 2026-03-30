Hospital Manolo Morales realiza jornada de 52 cirugías oncológicas

Con el objetivo de brindar una respuesta integral y oportuna a las familias nicaragüenses, el Hospital Manolo Morales Peralta inició este lunes 30 de marzo una intensa jornada quirúrgica que se extenderá hasta el 01 de abril.

Durante estos tres días, una brigada de cirujanos oncólogos nicaragüenses realizará un total de 52 cirugías a pacientes con diversos diagnósticos de cáncer.

Los protagonistas de esta jornada son originarios de diferentes departamentos del país, quienes han sido captados a través de la red comunitaria de salud para recibir atención especializada de forma totalmente gratuita.

Estas intervenciones forman parte de los esfuerzos continuos para reducir los tiempos de espera y garantizar tratamientos de alta complejidad con calidez humana.

Bajo la gestión de los Copresidentes Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, el Gobierno del Pueblo Presidente reafirma su compromiso de fortalecer la atención oncológica en Nicaragua.

Estas acciones aseguran que los pacientes cuenten con el respaldo de un sistema de salud público que prioriza la vida y el bienestar integral de las familias ante enfermedades crónicas y degenerativas.

