Guipiles con todos los símbolos patrios, la sensación del momento en el mercado Roberto Huembés

Por Quique GonCan
Karina Margarita Lopez, dependienta de artesanías y rosquillas Conny comentó que ese hermoso traje típico ha causado sensación y son elaborados en Masaya.

El guipil es de doble encaje y se encuentra en talla 16 para lucir espectacular en estos desfiles patrios.

Se cotiza a mil 700 córdobas sin embargo comentó que tambien ofrecen guipiles desde los 350 córdobas para los miamados del hogar.

Mientras que para los estudiantes de primaria y secundaria también se cotizan trajes económicos desde los 600 córdobas.

Caites de niño desde 250 córdobas y para los más grandes a 350 córdobas.

Artesanías y Rosquillas Conny está ubicado en el parqueo del Mercado Roberto Huembes desde hace mas de 40 años y desde ya tambien se preparan para ofertar el brindis de la Purisima y Gritería pueden llamar al 85318757 nota y titular rescatando las raíces tradicionales, viral y llamativo.

