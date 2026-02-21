Granada y Jinotega desarrollan dianas en homenaje al General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C Sandino

El compañero Marvin Castro, secretario político del FSLN en el departamento de Jinotega, destacó esta mañana, en la diana por el 92 aniversario del paso a la inmortalidad del General Augusto C Sandino, su legado de lucha y el símbolo de defender nuestra soberanía.

Castro indicó que durante todo este día se desarrollarán desfiles de estudiantes, colocación de ofrendas florales en los diferentes monumentos del general Sandino y habrá una conferencia del cooperativismo.

A las 5 de la tarde en el auditorio Augusto C Sandino, se realizará una cantata revolucionaria para después esperar el mensaje de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo.

también en horas de la noche se encenderá el tercer árbol de la vida en el departamento de Jinotega, el que está ubicado en el municipio de San Rafael del Norte.

Por otra parte, desde el Parque Sandino, en la ciudad de Granada, previó al inicio de la Diana, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, resaltó las actividades conmemorativas por el 92 aniversario del aniversario del paso a la inmortalidad del Héroe Nacional Augusto C Sandino.

La compañera Martínez detalló que los estudiantes realizarán una caminata junto a la militancia sandinista, luego de enflorar los monumentos de Sandino y en la tarde se realizará una cantata con música testimonial.