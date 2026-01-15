Granada y Estelí serán sedes del Nicaraguan Cigar Festival 2026

Del 19 al 23 de enero, las ciudades de Granada y Estelí recibirán el “Nicaraguan Cigar Festival 2026”, el evento más importante de la industria del tabaco premium en el país.

Esta festividad resalta al sector tabacalero como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y productivo de Nicaragua, destacando su impacto en la generación de empleo y el crecimiento de las exportaciones.

Para esta edición, se confirma la asistencia de 150 invitados especiales procedentes de 20 países, consolidando la posición de Nicaragua como un referente mundial en la producción de tabaco de alta calidad.

El festival ofrece a los participantes una inmersión total en la cultura tabacalera nicaragüense, incluyendo Recorridos por plantaciones para conocer el origen y cultivo de la hoja, así como los procesos de elaboración, una experiencia directa en el arte del torcido manual.

También se prevé jornadas de degustación de catas de los puros más reconocidos a nivel internacional.

Con este evento, Nicaragua reafirma su prestigio global, proyectando la excelencia de su mano de obra y la calidad de sus recursos naturales ante los mercados más exigentes del mundo.