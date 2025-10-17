Gobierno Sandinista realizará Sexto Simposio de Oncología para fortalecer la atención médica en el país

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, llevará a cabo mañana viernes 17 de octubre el Sexto Simposio de Oncología, una jornada científica clave orientada a fortalecer las capacidades del personal médico en la lucha contra el cáncer.

Sexto Simposio de Oncología en Nicaragua

El simposio tiene como objetivo principal actualizar los conocimientos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, incorporando nuevas herramientas tecnológicas que permitan seguir mejorando la atención integral a las familias nicaragüenses.

En el encuentro participarán 100 médicos especialistas en diversas ramas, incluyendo ginecología, medicina interna, cirugía, medicina intensiva y medicina general.

Los participantes provienen de los departamentos y regiones de Zelaya Central, Río San Juan, Boaco y Chontales.

La actividad se desarrollará en el Hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, ubicado en la ciudad de Juigalpa.

Este encuentro reafirma el compromiso del Gobierno Sandinista con la formación continua del personal de salud, garantizando que la población nicaragüense reciba atención oncológica de vanguardia.

